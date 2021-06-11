В Новосибирске на Большевистской улице рухнул забор на стройке. Фото: "ИНцидент Новосибирск".

На улице Большевистской, 14 в Новосибирске произошло ЧП. Там накануне, 10 июня, на стройке ТЦ «Снежная миля» обрушился забор. Об инциденте в соцсети сообщили очевидцы.

— Около семи вечера на стройке ТЦ обвалилось верхнее ограждение. В это время на объекте были люди, предварительно никто не пострадал, — написали в группе «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, в момент обрушения они услышали сильный грохот. В результате инцидента разрушился тротуар. При этом комментаторов поста ситуация не удивила.

— Сколько раз там асфальт трескался, но все говорили, что все в порядке!

— Вообще неудивительно! Так земля там лет 10 уже валится, да все не может, наконец это произошло! Яме этой уже лет 15, все построить не могут, только землю захапали, власти все равно! Так и живем пока автобус с людьми туда, всем будет безразлично, — возмутились подписчики паблика.

Известно, что на место обрушения выезжали сотрудники МЧС.

— Поступала информация об обрушении опорной стены на объекте строительства. В результате ЧП никто не пострадал, — уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На данный момент причины случившегося неизвестны. КП-Новосибирск направила в мэрию Новосибирска запрос с просьбой прокомментировать инцидент.

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