Жулик ограбил голубятню в Новосибирской области

Голубей украли в Новосибирской области. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В небольшом городе Тогучин Новосибирской области вор ограбил голубятню. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Кто-то проник на голубятню и стащил птиц. Ущерб составил 5 тысяч рублей, — объяснил источник.

Напомним, что в прошлом году в Новосибирской области таинственным образом исчезли коровы на 2 миллиона рублей. Как оказалось их воровали бандиты: они выбирали дождливую или же ветреную погоду (в этот момент не слышно мычание коров — прим.ред). Животных грузили в авто и вывозили за территорию хозяйства.

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