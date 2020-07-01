2020-07-01T08:06:45+03:00
Общество

«Они мычали, но никто их не услышал»: с фермы загадочно исчезли коровы на 2 миллиона рублей

КП-Новосибирск узнала, подробности пропажи животных
Надежда РЫЖКИНА
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Преступники похищали коров ночью и увозили на "ГАЗели".Преступники похищали коров ночью и увозили на "ГАЗели".
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В Новосибирской области с ферм исчезли коровы на 2 миллиона рублей. Оказалось, что их украли. Животных потом либо продавали, либо разделывали на мясо и также реализовывали.

Но как можно было увести животных прямо из-под носа хозяев?

КП-Новосибирск узнала у полицейских, как банда провернула аферу.

— Они выбирали ночь, когда был ветер или дождь. Из-за непогоды было неслышно мычание коров. С помощью грузовой «ГАЗели» они увозили за раз от 1 до 3 животных. Всего пострадало 36 сельскохозпредприятий и бизнесменов.

Полицейские изъяли у воров несколько животных и похищенных изделий из металла, а также арестовали их машины — грузовую «Газель» и два «ВАЗа».

Теперь преступникам грозит суровое наказание — лишение свободы до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Дело с обвинительным заключением направлено в Карасукский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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