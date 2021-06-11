Пожилые супруги отравились угарным газом в Новосибирской области

Пожарные сделали все возможное, чтобы спасти людей.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Барабинском районе в Новосибирской области от отравления угарным газом во время пожара умерла супружеская пара. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.
— Мужчине было 59 лет, а его жене 62 года. Известно, что супруги много выпивали. Скорее всего, они отравились угарным газом, потому что забыли выключить конфорку на газовой плите, — объяснил источник.
Напомним, что весной этого года от угарного газа пострадало 4 человека в Мошковском районе. Увы, тогда маленькую девочку не удалось спасти. Еще одного мальчика и мужчину госпитализировали в больницу.
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