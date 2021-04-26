Под Новосибирском четыре человека отравились угарным газом: погибли ребенок и мужчина

Четыре человека отравились угарным газом под Новосибирском. Фото: Виктор Гусейнов

В Мошковском районе Новосибирской области несколько человек отравились угарным газом. Несчастный случай произошел в субботу, 24 апреля. Об этом КП-Новосибирск рассказали в региональном ГУ МЧС со ссылкой на замначальника ведомства Евгения Лебедева.

— В результате отравления угарным газом в селе Мошково пострадали четыре человека, в том числе двое детей. К сожалению, мужчина и девочка погибли, еще один мужчина и мальчик были госпитализированы в центральную районную больницу, — рассказал первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев.

По информации ГУ МЧС России по Новосибирской области, возгорания в частном доме не было. Однако при использовании печного отопления была закрыта заслонка дымохода. Известно, что психологи МЧС оказали родственникам погибших экстренную психологическую помощь.

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