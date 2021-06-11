«Мы так сильно испугались»: в Новосибирске на маму с младенцем и двухлетней девочкой сбросили пакет с водой

В Новосибирске на маму с младенцем и двухлетней девочкой сбросили пакет с водой. Фото: предоставлено Лесей Гордиенко.

Сибирячка Леся Гордиенко рассказала об инциденте, случившемся с ней и ее детьми на прогулке. Накануне, 10 июня, молодая мама с двумя малышами: 10-месячным сыном и двухлетней дочкой, гуляли вдоль дома № 20 на улице Мясниковой. Женщина катала коляску и следила за старшей, когда внезапно с верхнего этажа кто-то сбросил на них пакет с водой.

— Он приземлился на траву и разбился в минимальном расстоянии от нас. Буквально несколько сантиметров, и этот пакет попал бы на дочь или же на меня с коляской. Мы так сильно испугались, особенно я за малышей. Я уверена, в нас специально целились. А потом сверху полетели какие-то магнитики деревянные или что-то подобное. Мы сели затем в машину и просматривала окна, но, к сожалению, никого не увидели. После нашего случая из окна вылетело еще 2-3 пакета с водой, — поделилась с КП-Новосибирск молодая мама.

Женщина уверена, им повезло, что пакет не упал им на головы.

— Боюсь представить, что было бы, если бы он рухнул на дочку или сына! — добавила Леся.

По словам женщины, ей удалось пообщаться с одной из жительниц этого дома. Горожанка уверяет, кто-то постоянно бросает пакеты с водой из окон. Вот только жильцы не могут вычислить хулигана. С Лесей обещала связаться старшая по дому. Сибирячка уверена, виновника нужно найти и наказать, ведь такая шалость чревата серьезными последствиями.

Ранее КП-Новосибирск писала, на улице Бориса Богаткова кто-то сбросил из окна пакет с водой. Он приземлился на припаркованную «Мазду» и выбил заднее стекло машины. Хозяйка авто написала заявление в полицию.

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