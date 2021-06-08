«Разбили заднее стекло»: в Новосибирске на припаркованную «Мазду» сбросили пакет с водой

В Новосибирске на припаркованную «Мазду» сбросили пакет с водой. Фото: предоставлено Ольгой Петруниной.

Инцидент произошел на улице Бориса Богаткова в Новосибирске. Там накануне, 7 июня, на припаркованную возле дома № 253/4 кто-то сбросил пакет с водой. Хозяйка автомобиля предполагает, что так хулиганили дети.

— Разбили вдребезги заднее стекло. Предположительно дети, надеюсь ,что не взрослые так баловались. На место вызвала полицию. Участковый составил протокол. К сожалению, из какого окна бросили пакет никто не видел... будут искать, — рассказала КП-Новосибирск хозяйка «Мазды» Ольга Петрунина.

Девушка также опубликовала последствия инцидента в соцсети. Подписчиков ситуация возмутила. Большинство уверены, такие поступки — признак дурного воспитания или же его полного отсутствия.

— Дети сейчас растут сами по себе, родители их не контролируют. У них нет уважения к старшим к чужому имуществу, они как разрушители. Родителям не хватает времени ими заниматься, и они сами себе предоставлены. Прав много детям дали, но обязанности и ответственности не объяснили. В суд заявление написать на родителей и пускай восстанавливают. Штраф тоже на помешает, — написали комментаторы в группе «АСТ-54».

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