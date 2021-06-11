На электросамокатах в Новосибирске можно будет ездить со скоростью не больше 25 километров в час. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске ограничат скорость электросамокатов до 25 километров в час. Также будут определены места их парковки. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— На велодорожках можно будет ездить со скоростью не больше 25 километров в час, на улице с интенсивным движением — до 15 километров в час, на тротуарах — до 20 километров в час, — отметил мэр города.

Также регламентируют места парковки электросамокатов. Так, например, нельзя будет их парковать в парках и скверах, на газонах, автопарковках, тротуарах. Не допускается оставлять электросамокаты у остановок общественного транспорта ближе 15 метров, у входа на станцию метро электросамокат можно ставить не ближе 15 метров и не ближе 30 метров от памятников культуры.

Анатолий Локоть подчеркнул, что в сквере, где расположен Монумент Славы, также нельзя парковать электросамокаты, а уже тем более кататься близко к памятнику.

Документ, в котором прописаны все правила, будет подписан с фирмами проката электросамокатов на следующей неделе.

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