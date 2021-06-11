В новосибирских парках запретят кататься на электросамокатах

В парках нельзя будет ездить на электросамокатах. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирске запретят кататься на электросамокатах в парках и скверах. Ездить можно будет только по велодорожкам. Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Подготовлен проект соглашения, которое на следующей неделе мы планируем подписать с фирмами проката. Документ будет регламентировать передвижение на электросамокатах. Так, например, кататься на них будет запрещено в парках и скверах. Если есть велодорожка, как, например, на набережной, то по ней двигаться на электросамокате можно, в пешеходных зонах — нет, — подчеркнул Анатолий Локоть.

Со слов мэра Новосибирска, документ планируют подписать на следующей неделе.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело после того, как 6-летнего мальчика в Центральном парке сбил мужчина на электросамокате. Ребенка экстренно госпитализировали в больницу, где провели операцию. У мальчика диагностировали сложный перелом голени.

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