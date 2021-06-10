Следователи возбудили уголовное дело после того, как 6-летнего мальчика сбил электросамокат

Ребенок попал с травмами в больницу, ему потребовалась операция. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) после того, как мужчина на электросамокате сбил 6-летнего мальчика. Ребенок попал с травмами в больницу, ему потребовалась операция.

— Следствием установлено, что 9 мая 2021 года в Центральном парке мужчина, данные о личности которого устанавливаются, управляя электросамокатом, на высокой скорости совершил сбил ребенка, который гулял в парке с родителями. У мальчика после случившегося диагностировали открытый неосложненный перелом большеберцовой кости со смещением, расценивающийся как тяжкий вред здоровью человека, — пояснили в СУ СКР по Новосибирской области. — Мужчина после наезда на ребенка скрылся с места происшествия и не принял мер к оказанию ему медицинской помощи.

Сейчас следователи устанавливают личность мужчины, сбившего ребенка и допрашивают очевидцев произошедшего.

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