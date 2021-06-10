В Новосибирске 6-летнего мальчика сбил электросамокат: ему понадобилась операция

Мальчика, которого сбил электросамокат, доставили в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Центральном парке Новосибирска на шестилетнего мальчика налетел электросамокат. Ребенка с травмой ноги госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в НИИТО.

— Ребенок сломал большеберцовую кость. Перелом оказался сложным, со смещением отломков. Хирурги детского отделения стабилизировали перелом титановыми стержнями. После операции мальчика выписали домой. Но пока ему предстоит передвигаться на костылях, — сообщили в НИИТО.

В клинике отметили, что катание на самокате приводит к различным серьезным травмам.

— Катание на самокате может закончиться не только ссадинами или ушибами. 40% травм — тяжелые. В основном удары приходятся на голову. Это может иметь самые неблагоприятные последствия, вплоть до летальных, — отметила главный врач НИИТО Елена Губина.

Напомним, сейчас власти Новосибирска добиваются того, чтобы ограничить скорость всех электросамокатов.

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