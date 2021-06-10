В Новосибирске 6-летнего мальчика сбил электросамокат: ему понадобилась операция

Мальчика, которого сбил электросамокат, доставили в больницу.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Центральном парке Новосибирска на шестилетнего мальчика налетел электросамокат. Ребенка с травмой ноги госпитализировали в больницу. Об этом рассказали в НИИТО.
— Ребенок сломал большеберцовую кость. Перелом оказался сложным, со смещением отломков. Хирурги детского отделения стабилизировали перелом титановыми стержнями. После операции мальчика выписали домой. Но пока ему предстоит передвигаться на костылях, — сообщили в НИИТО.
В клинике отметили, что катание на самокате приводит к различным серьезным травмам.
— Катание на самокате может закончиться не только ссадинами или ушибами. 40% травм — тяжелые. В основном удары приходятся на голову. Это может иметь самые неблагоприятные последствия, вплоть до летальных, — отметила главный врач НИИТО Елена Губина.
Напомним, сейчас власти Новосибирска добиваются того, чтобы ограничить скорость всех электросамокатов.
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