Под Новосибирском будут судить мужчину, напавшего с ножом на своих гостей: один из них умер

Сибиряк напал с ножом на свою сожительницу и трех гостей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Искитиме Новосибирской области будут судить 45-летнего мужчину. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство трех человек. Подробности рассказали в областной прокуратуре.

— В феврале в доме жителя деревни Горевка было застолье. Хозяин и его гости выпивали. В какой-то момент мужчина поругался со своей сожительницей. Гости попытались его успокоить, но вдруг сибиряк набросился на них с ножом. В итоге на месте скончался 60-летний мужчина, женщине причинен тяжкий вред здоровью, 37-летнему мужчине и сожительнице обвиняемого — легкий, — сообщили в ведомстве.

Как стало известно КП-Новосибирск, причиной конфликта стала ревность.

Уголовное дело направлено в Искитимский районный суд.

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