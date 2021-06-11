Под Новосибирском будут судить мужчину, напавшего с ножом на своих гостей: один из них умер

Сибиряк напал с ножом на свою сожительницу и трех гостей.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Искитиме Новосибирской области будут судить 45-летнего мужчину. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство трех человек. Подробности рассказали в областной прокуратуре.
— В феврале в доме жителя деревни Горевка было застолье. Хозяин и его гости выпивали. В какой-то момент мужчина поругался со своей сожительницей. Гости попытались его успокоить, но вдруг сибиряк набросился на них с ножом. В итоге на месте скончался 60-летний мужчина, женщине причинен тяжкий вред здоровью, 37-летнему мужчине и сожительнице обвиняемого — легкий, — сообщили в ведомстве.
Как стало известно КП-Новосибирск, причиной конфликта стала ревность.
Уголовное дело направлено в Искитимский районный суд.
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