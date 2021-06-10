Солист «Rammstein» рассказал, как в юности побывал в Новосибирске

Тилль Линдеманн рассказал о том, как в юности побывал в Новосибирске. Фото: Елизавета СУХОВА

Лидер немецкой рок-группы «Rammstein» Тилль Линдеманн рассказал о том, как в юности побывал в Новосибирске. Ныне популярный музыкант приезжал в Сибирь еще подростком.

— Я был в Новосибирске, еще когда существовала ГДР. Тогда я занимался плаванием и входил в молодежную сборную Восточной Германии. В Новосибирске был на сборах. Очень хотел поехать на Московскую олимпиаду 1980 года, но получил травму и не смог выступить, — рассказывал Линдеманн изданию «Лента.ру».

Фронтмен «Rammstein» не раз признавался в своей любви к России, однако некоторые сибиряки эпатажное творчество музыканта не разделяют. К примеру, против концерта Линдеманна, который состоялся в Новосибирске весной 2020 года, выступали самые разные категории людей: от помощников депутатов до фем-активисток.

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В борьбе против немецкого исполнителя объединились самые разные люди. Они пишут чиновникам жалобы на Тилля Линдеманна (подробнее).

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