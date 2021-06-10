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Общество10 июня 2021 17:03

Фото солнечного затмения в Новосибирске 10 июня 2021 года: такого не было 55 лет

Публикуем яркие фото солнечного затмения в Новосибирске 10 июня 2021 года
Галина СИМОНОВА
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Мы собрали в один материал лучшие фото солнечного затмения в Новосибирске 10 июня 2021 года.

Мы собрали в один материал лучшие фото солнечного затмения в Новосибирске 10 июня 2021 года.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы собрали в один материал лучшие фото солнечного затмения в Новосибирске 10 июня 2021 года. Такое явление люди могли наблюдать последний раз 55 лет назад.

Увидеть его новосибирцы могли из любой точки города.

Увидеть его новосибирцы могли из любой точки города.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Это затмение было кольцеобразным: Луна закрыла лишь 34% Солнца. Зато увидеть его новосибирцы могли из любой точки города. Конечно же, с помощью специальной пленки или стекла — чтобы не нанести вред глазам.

Пик затмения пришелся на семь вечера и продлился около четырех минут.

Пик затмения пришелся на семь вечера и продлился около четырех минут.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но особо искушенные наблюдатели решили отправиться ради такой цели в планетарий и любоваться на затмение через телескопы.

Самые искушенные зрители отправились наблюдать затмение в планетарий.

Самые искушенные зрители отправились наблюдать затмение в планетарий.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пик затмения пришелся на семь вечера и продлился около четырех минут. За это время сибиряки успели сделать много ярких кадров астрономического явления и поделиться ими в соцсетях.

Луна закрыла лишь 34% Солнца.

Луна закрыла лишь 34% Солнца.

Фото: Алена МАРТЫНОВА

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