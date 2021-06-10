Фото солнечного затмения в Новосибирске 10 июня 2021 года: такого не было 55 лет

Мы собрали в один материал лучшие фото солнечного затмения в Новосибирске 10 июня 2021 года. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мы собрали в один материал лучшие фото солнечного затмения в Новосибирске 10 июня 2021 года. Такое явление люди могли наблюдать последний раз 55 лет назад.

Увидеть его новосибирцы могли из любой точки города. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Это затмение было кольцеобразным: Луна закрыла лишь 34% Солнца. Зато увидеть его новосибирцы могли из любой точки города. Конечно же, с помощью специальной пленки или стекла — чтобы не нанести вред глазам.

Пик затмения пришелся на семь вечера и продлился около четырех минут. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Но особо искушенные наблюдатели решили отправиться ради такой цели в планетарий и любоваться на затмение через телескопы.

Самые искушенные зрители отправились наблюдать затмение в планетарий. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пик затмения пришелся на семь вечера и продлился около четырех минут. За это время сибиряки успели сделать много ярких кадров астрономического явления и поделиться ими в соцсетях.

Луна закрыла лишь 34% Солнца. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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