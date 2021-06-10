Фото солнечного затмения в Новосибирске 10 июня 2021 года: такого не было 55 лет

Мы собрали в один материал лучшие фото солнечного затмения в Новосибирске 10 июня 2021 года.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Мы собрали в один материал лучшие фото солнечного затмения в Новосибирске 10 июня 2021 года. Такое явление люди могли наблюдать последний раз 55 лет назад.
Увидеть его новосибирцы могли из любой точки города.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Это затмение было кольцеобразным: Луна закрыла лишь 34% Солнца. Зато увидеть его новосибирцы могли из любой точки города. Конечно же, с помощью специальной пленки или стекла — чтобы не нанести вред глазам.
Пик затмения пришелся на семь вечера и продлился около четырех минут.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Но особо искушенные наблюдатели решили отправиться ради такой цели в планетарий и любоваться на затмение через телескопы.
Самые искушенные зрители отправились наблюдать затмение в планетарий.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Пик затмения пришелся на семь вечера и продлился около четырех минут. За это время сибиряки успели сделать много ярких кадров астрономического явления и поделиться ими в соцсетях.
Луна закрыла лишь 34% Солнца.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Солнечное затмение в Новосибирске 10 июня 2021 года: прямая онлайн-трансляция
Прямая онлайн-трансляция солнечного затмения в Новосибирске 10 июня 2021 года начнется в 18.00 (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер