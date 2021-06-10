Солнечное затмение в Новосибирске 10 июня 2021 года: прямая онлайн-трансляция

Наблюдать солнечное затмение можно будет из любой точки города. Фото: Роман ЗЛОБИН

Солнечное затмение в Новосибирске 10 июня 2021 года - уникальное природное явление, которое смогут наблюдать сибиряки. Наши корреспонденты отправились в планетарий, и мы покажем вам самые яркие кадры оттуда. Прямая онлайн-трансляция затмения на нашем сайте начнется в 18.00.

Напомним, это затмение будет кольцеобразным: Луна закроет 34% Солнца, и увидеть это можно будет из любой точки города. Правда, наблюдать за затмением нужно будет с помощью пленки или закопченного стекла, иначе вы рискуете нанести серьезный вред глазам.

Уважаемые читатели, если вы хотите присоединиться к нашей онлайн-трансляции, то присылайте ваши фото и видео на наш WhatsApp/Viber: 8-923-145-11-03. Мы обязательно опубликуем самые необычные кадры.