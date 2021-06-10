Во время солнечного затмения 10 июня 2021 года Новосибирск встал в 9-балльных пробках

Новосибирск перед солнечным затмением 10 июня 2021 года встал в 9-балльных пробках. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Новосибирск перед солнечным затмением 10 июня 2021 года встал в 9-балльных пробках. Напомним, своего пика затмение достигнет примерно в семь часов вечера.

Сейчас на правом берегу автомобильные заторы образовались на таких улицах как Восход, Владимировская, Фабричная, Кирова, Красный проспект, Нарымская, Дуси Ковальчук, Танковая и Богдана Хмельницкого. На левом берегу пробки сковали такие улицы как Станционная, проезд Энергетиков, Ватутина и Котовского. Проезд также затруднен по Димитровскому мосту в сторону левого берега. По Октябрьскому и Бугринскому мосту движение свободное.

Пробки сковали улицы на обеих берегах города. Фото: https://yandex.ru/

Корреспонденты КП-Новосибирск отправились в планетарий: мы покажем вам самые яркие кадры оттуда. Прямая онлайн-трансляция затмения на нашем сайте начнется в 18.00.

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