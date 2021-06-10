В Новосибирске эвакуировали торговый центр «МЕГА»: рассказываем, из-за чего

В Новосибирске днем 10 июня эвакуировали торговый центр «МЕГА». Фото: предоставлено героем публикации
В Новосибирске днем 10 июня эвакуировали торговый центр «МЕГА». Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы случившегося.
— Всех попросили из-за технических неполадок покинуть торговый центр. Позже, минут через 20 запустили назад работающий персонал, а еще минут через 10 нам сообщили, что проблема устранена и назад запустили и посетителей, — рассказала КП-Новосибирск одна из посетительниц торгового центра.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об эвакуации торгового центра «Сан-Сити». Посетителей вывели из ТЦ вечером 11 мая. Позже, сотрудники торгового центра объяснили, что причиной произошедшего стал сработавший пожарный датчик после того, как кто-то закурил на парковке.
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