В Новосибирске эвакуировали торговый центр «МЕГА»: рассказываем, из-за чего

В Новосибирске днем 10 июня эвакуировали торговый центр «МЕГА». Фото: предоставлено героем публикации

В Новосибирске днем 10 июня эвакуировали торговый центр «МЕГА». Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы случившегося.

— Всех попросили из-за технических неполадок покинуть торговый центр. Позже, минут через 20 запустили назад работающий персонал, а еще минут через 10 нам сообщили, что проблема устранена и назад запустили и посетителей, — рассказала КП-Новосибирск одна из посетительниц торгового центра.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала об эвакуации торгового центра «Сан-Сити». Посетителей вывели из ТЦ вечером 11 мая. Позже, сотрудники торгового центра объяснили, что причиной произошедшего стал сработавший пожарный датчик после того, как кто-то закурил на парковке.

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