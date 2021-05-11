В Новосибирске эвакуировали торговый центр «Сан-Сити»: рассказываем, из-за чего

В Новосибирске, вечером 11 мая, эвакуировали торговый центр Сан-Сити. Фото: Кадр из видео
В Новосибирске, вечером 11 мая, эвакуировали торговый центр «Сан-Сити». Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
— Из здания по сигналу тревоги вывели посетителей и персонал. На месте происшествия работают пожарные и сотрудники полиции, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где был опубликован ролик с эвакуацией.
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что сотрудники выезжали на место. Однако никаких правонарушений там зафиксировано не было.
В самом торговом центре КП-Новосибирск рассказали, что случилось:
— У нас сработал пожарный датчик из-за того, что кто-то закурил на парковке. Мы достаточно долго искали источник задымления, поэтому эвакуация затянулась. Но сейчас торговый центр уже работает в штатном режиме, — пояснили в ТРЦ.
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