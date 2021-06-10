Поиски девушки, исчезнувшей с крупной суммой денег из новосибирского аэропорта, завершены

Стала известна судьба пропавшей в новосибирском аэропорту Сабины Ахмедовой. Фото: предоставлено подругой Люсьеной

Стало известно, что пропавшую 25-летнюю Сабину Ахмедову нашли. Напомним, девушка летела с Камчатки в Баку через Новосибирск. В аэропорту «Толмачево» она должна была купить билет на самолет, но вдруг внезапно исчезла. С собой у нее была крупная сумма денег от продажи машины. О ее судьбе родные ничего не знали неделю. Мама от переживания слегла в больницу.

— Сабина нашлась. Позвонили из полиции. С ней все хорошо, — сообщила КП-Новосибирск подруга пропавшей Люсьена.

Однако, девушка отказалась прояснить, что же все-таки произошло с Сабиной.

— Извините, мне запретили говорить… С ней все хорошо. Спасибо, что откликнулись, — написала Люсьена.

Мы связались с двоюродным братом Сабины, который прилетел в Новосибирск на поиски девушки.

— Сабину нашли, с ней все в порядке. Сейчас мы решаем, продолжит ли она свой путь в Баку или вернется в Петропавловск-Камчатский, — ответил КП-Новосибирск Санана Ализаде.

Мужчина также наотрез отказался раскрывать подробности пропажи Сабины. Он лишь сказал, что девушку нашли через знакомых людей, и она была не в Новосибирске.

Как стало известно КП-Новосибирск от источника, Сабина сбежала из дома из-за сложной ситуации в семье и не хотела возвращаться обратно.

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