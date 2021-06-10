«У него из ноги торчали кости»: стали известны подробности ДТП под Новосибирском, в котором чудом выжил водитель «ГАЗели»

Стали известны подробности ДТП под Новосибирском, в котором чудом выжил водитель «ГАЗели». Фото: предоставлено очевидцем Андреем Громовым.

Очевидец рассказали подробности аварии, случившейся на трассе Ленинск-Кузнецкий-Новосибирск. Там накануне, 9 июня, столкнулись «ГАЗель» и рейсовый автобус. От удара грузовичок превратился в груду металлолома, а вот его водитель чудом выжил.

— Сам момент аварии я не видел, так как подъехал через пару минут. Со слов водителя автобуса, «ГАЗель» выехала на встречку. За рулем грузовика сидел пожилой мужчина: ему правую ногу зажало, а из из ноги торчали кости. Ему повезло, что мимо на другой вызов ехала «скорая»! Мы помогли разогнуть метал возле зажатой ноги, и переложили водителя на каталку, — поделился с КП-Новосибирск очевидец Андрей Громов.

Водитель "ГАЗели" вылетел на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом. Фото: ГИБДД по НСО.

Как уточнили в региональной ГИБДД, авария случилась примерно в 17:30. За рулем «ГАЗели» был 65-летний мужчина. Он действительно выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, которым управлял 54-летний сибиряк. Авария произошла на 106 километре трассы Ленинск-Кузнецкий — Новосибирск. Известно, что в автобусе никто не пострадал. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

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