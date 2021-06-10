«Да он в рубашке родился!»: водитель «ГАЗели» чудом выжил в ДТП с автобусом под Новосибирском

Водитель «ГАЗели» чудом выжил в ДТП с автобусом под Новосибирском. Фото: "АСТ-54".

Жуткое ДТП произошло на трассе Ленинск-Кузнецкий-Новосибирск. Там, накануне, 9 июня, столкнулись «ГАЗель» и рейсовый автобус. Кадры с места крупной аварии в соцсети опубликовали очевидцы.

— От удара кабину у грузовичка смяло и развернуло поперек движения. У автобуса же разбилось лобовое стекло, помялась передняя часть, а также осталась борозда на левой стороне, — говорится в сообщении в группе «АСТ-54».

Судя по кадрам с места ДТП, грузовик превратился в груду металлолома. К счастью, водитель «ГАЗели» выжил, но получил травмы. По словам очевидцев происшествия, он сломал ногу. Как отметили подписчики паблика, то, что сибиряк отделался переломом — настоящее чудо.

— Да он в рубашке родился!

— Счастливчик!

— Ему просто повезло! — отметили комментаторы

Как рассказали в соцсети очевидцы, на место аварии оперативно приехала «скорая». Кроме перелома водитель «ГАЗели» получил еще и множественные ушибы — его отвезли в больницу. В рейсовом автобусе обошлось без пострадавших.

Что стало причиной крупного ДТП, установят сотрудники ГИБДД. Информация об аварии уточняется.

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