В Новосибирске передали в суд дело директора спортшколы «Сибсельмаш», обвиненного в растрате 350 тысяч рублей

В суд передали дело на директора спортивной школы «Сибсельмаш». Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело, главным фигурантом которого стал директор спортшколы «Сибсельмаш» Сергей Пильщиков. Его обвиняют в «Присвоении и растрате».

Напомним, по версии следствия, Пильщиков принял на работу друга на должность инструктора по спорту. Тот фактически не исполнял своих обязанностей, но получал зарплату.

Директор поручал подчиненным вносить ложные сведения в табеля, лично утверждал документы на зарплату. В итоге он с 1 марта 2018 года по 31 августа 2019 допустил растрату свыше 350 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Подарил» 350 тысяч: директора спортшколы «Сибсельмаш» обвиняют в том, что платил другу казенными деньгами.

По мнению следствия, Сергей Пильщиков устроил старого знакомого на работу, но тот не выполнял обязанностей. (подробнее)