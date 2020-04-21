«Подарил» 350 тысяч: директора спортшколы «Сибсельмаш» обвиняют в том, что платил другу казенными деньгами
Директор спортшколы по хоккею с мячом «Сибсельмаш» Сергей Пильщиков попал под две уголовные статьи. Спортивный чиновник принял на работу друга. По данным Следственного комитета, тот фактически не исполнял своих обязанностей, но получал зарплату.
- С 1 марта 2018 года по 31 августа 2019 Пильщиков допустил растрату свыше 350 тысяч рублей, которые выплатил в качестве зарплаты знакомому – человеку, с которым был знаком несколько десятков лет. Тот фактически не исполнял своих обязанностей инструктора по спорту первой категории. При этом Пильщиков поручал подчиненным вносить ложные сведения в табеля, лично утверждал документы на зарплату, - рассказал КП-Новосибирск источник, близкий к следствию.
Наш собеседник подтверждает, что фиктивный сотрудник не оставался совсем без работы и занимался, например, прокатом коньков. Но вот обязанностей инструктора, по мнению следствия, не исполнял.
В отношении Пильщикова возбудили дело сразу по двум уголовным статьям: «Присвоение, или растрата», а также «Злоупотребление должностными полномочиями».
ИСТОЧНИК KP.RU