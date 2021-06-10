В Новосибирске 49-летний мужчина упал с мотоцикла и сломал ключицу

Мужчина упал с мотоцикла и сломал ключицу. Фото: ГИБДД по области

В Дзержинском районе Новосибирска 49-летний мужчина упал с мотоцикла и получил серьезную травму. Это произошло днем 9 июня. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.

— Он ехал по улице Волочаевская в сторону улицы Сурикова. У дома №40 он не справился с управлением и опрокинулся. В результате происшествия мотоциклист получил травму. Врачи диагностировали у него перелом ключицы, — уточнили в ведомстве.

Причину, по которой мужчина упал с мотоцикла, выясняют полицейские.

Напомним, накануне 40-летний мужчина упал с мотоцикла и погиб. Это произошло на дороге «Новосибирск — Пашино». Мужчина ехал на мотороллере Patron «JOKER» со стороны Северного обхода в сторону поселка Пашино.

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