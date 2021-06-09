Под Новосибирском погиб 40-летний мужчина, упавший с мотороллера

Новосибирец погиб, упав с мотороллера. Фото: ГИБДД по области
Под Новосибирском в ДТП погиб 40-летний мужчина. Он упал с мотороллера и получил серьезную травму, от которой скончался на месте. Подробности рассказали в ГИБДД по Новосибирской области.
— Это произошло в обед 8 июня на дороге «Новосибирск — Пашино». Мужчина ехал на мотороллере Patron «JOKER» со стороны Северного обхода в сторону поселка Пашино. На 1 километре совершил опрокидывание на правую обочину по ходу движения, — уточнили в ведомстве.
Сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются полицейские.
Напомним, в этот же день произошло еще одно смертельное ДТП. Кроссовер «Ниссан Жук» столкнулся с двумя фурами на трассе. Машина выехала на полосу встречного движения для обгона. За рулем находилась женщина. Она скончалась по дороге в больницу.
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