В ГИБДД рассказали подробности смертельного ДТП с фурой под Новосибирском

В аварии погибла 45-летняя женщина. Фото: ГИБДД по НСО,

В ГИБДД по Новосибирской области рассказали подробности жуткого ДТП, которое накануне, 8 июня, случилось в Черепановском районе. Ранее КП-Новосибирск писала, что на трассе Р-256 кроссовер «Ниссан Жук» столкнулся с фурой.

— Авария произошла в 17 часов 40 минут. Женщина за рулем Nissan Juke, двигалась по «Чуйскому тракту» со стороны Барнаула в направлении Новосибирска и на 95 километре совершила столкнулась с грузовиком Volvo, которым управлял 44-летний водитель: он ехал во встречном направлении. Затем после касательного столкновения Nissan Juke столкнулся с автомобилем DAF, под управлением 37-летнего мужчины, который также двигался со стороны Новосибирска, — уточнили в ГИБДД.

После столкновения автомобили вылетели в кювет. Фото: ГИБДД по НСО.

В ведомстве сообщили, в ДТП пострадала водитель кроссовера «Ниссан». Известно, 45-летняя женщина получила серьезные травмы: ее госпитализировали. Однако вечером, несмотря на усилия врачей, она скончалась в больнице.

В настоящий момент в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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