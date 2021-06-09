Под Новосибирском кроссовер врезался в фуру: очевидцы сообщают о погибшей

Под Новосибирском кроссовер врезался в фуру. Фото: "АСТ-54".

Жуткое ДТП произошло в Черепановском районе. Там накануне, 7 июня, столкнулись кроссовер «Ниссан Жук» и фура. Кадры с места аварии появились в соцсети.

— ДТП случилось на трассе Р-256 неподалеку от Посевной. Кроссовер Nissan Juke врезался во встречную фуру, которая, завалившись на левый бок, оказалась за пределами трассы. В свою очередь «Ниссан Жук» со сработавшими подушками безопасности и уничтоженной передней частью вылетел в противоположный кювет, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, на месте ЧП работали сотрудники ГИБДД и «скорой». Судя по видео, медики пытались спасти водителя кроссовера.

В комментариях к посту появилась информация, что в ДТП погибла девушка — водитель «Ниссана». Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

В ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать ДТП позже. Информация уточняется.

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