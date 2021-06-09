Появилось видео ДТП в Новосибирске, где парень оказался под колесами иномарки, спасая девушку

В Первомайском районе Новосибирска иномарка сбила мужчину. Фото: Кадр из видео

Появилось видео последствий ДТП, произошедшего 7 июня на улице Героев Революции в Новосибирске. Напомним, там, под колесами машины, едва не погиб 18-летний парень. Даниил переходил дорогу вместе со своей девушкой, 17-летней Миленой, когда в подростков на скорости влетела черная иномарка. От удара парня отбросило под колеса еще одной машины. Он чудом выжил, но получил серьезные травмы.

На кадрах ролика видно, что молодой человек лежит достаточно далеко от автомобилей прямо на проезжей части. С места ДТП парня сразу же доставили в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские. А мама пострадавшего парня просит всех возможных свидетелей рассказать подробности случившегося, связавшись с ней по номеру — 8-996-379-45-31.

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Кто виноват в том, что 18-летний Даниил оказался под колесами сразу двух машин — разбирается полиция (подробнее).

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