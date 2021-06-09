«Он ее оттолкнул за себя»: в Новосибирске парень, которого сбила иномарка, успел спасти 17-летнюю девушку

От удара парня отбросило под колеса еще одной машины. Он чудом выжил, но получил серьезные травмы. Фото: предоставлено Екатериной Арлюковой.

В Первомайском районе Новосибирска едва не погиб 18-летний парень. Даниил переходил дорогу вместе со своей девушкой, 17-летней Миленой, когда в подростков на скорости влетела черная иномарка. От удара парня отбросило под колеса еще одной машины. Он чудом выжил, но получил серьезные травмы. Сейчас его мама, Екатерина Арлюкова, пытается понять, кто из водителей виноват в ДТП.

— Авария случилась 7 июня, вечером, на улице Героев революции перед остановкой Чапаева. Мне позвонила Милена и со слезами сказала: «Тетя Катя, Даню на пешеходном переходе сбила машина». Не помню как, но через минуты три я была уже на месте ДТП. А там все как в тумане: полиция, скорая, окровавленный сын, лежащий на дороге. Я когда увидела, в каком состоянии мой ребенок, чуть с ума не сошла. Об одном думала, чтобы он выжил. Сам Даня был в сознании, чуть позже мне рассказал как все было. По его словам, они с Миленой переходили дорогу по пешеходному переходу, когда увидели, что к нему приближается пожарная машина с включенными маячками и сиреной, остановились пропустить. А сразу за ней ехала черная машина. Водитель которой, по словам Дани, на дорогу не смотрел, а загляделся на пожарных. Даня увидел, что черная иномарка летит прямо на них. Он Милену оттолкнул за себя, а сам попытался убежать, чтобы уйти от столкновения. Но не успел…

Машина сбила подростка, ударом его отбросило на другую, белую машину: он ударился об нее, а потом рухнул на землю.

— Знаю, что во второй машине, на которую упал Даня, была семья с маленьким ребенком, — рассказывает мама парня. — И второй водитель говорил полицейским, что не видел Даню. Сына увезли в больницу, там ему сделали операцию. У него рваные раны головы, живота, серьезно сломано бедро — нельзя шевелиться, а еще отекла сильно правая рука. Врачи говорят, его сейчас вообще трогать нельзя. Завтра вот сделают МРТ. В общем сын серьезно пострадал. А Милена, которую Даня спас, она маленькая такая, хрупкая… Если бы ее сбили, она бы и не выжила, — со слезами рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

По словам сибирячки, сегодня, 9 июня, с ней связались полицейские. Сказали, что будут разбираться в деле. Сейчас им необходимо установить степень тяжести травм, которые в результате аварии получил ее сын. Примечательно, что водитель, который по словам Данила, сбил его первым, уже несколько раз менял показания.

— Он сперва заявил, что Даню вообще сбила белая машина, а на него его якобы отбросило, затем сказал, что Даня стоял не на пешеходном переходе, потом вдруг решил, что Данил и Милена были пьяными и слонялись по дороге. Но сын прекрасно помнит, что сбила его именно черная машина. Так как показания водителя спутаны и разнятся, в полиции будут опрашивать свидетелей. Завтра нас пригласили, будут брать показания. Надеюсь, они разберутся. Нам нужно как можно больше свидетелей, а еще записи с видеорегистраторов. Народу было много в тот вечер, необходимо, чтобы они откликнулись и помогли восстановить картину того дня, — добавила мама пострадавшего парня.

Женщина также рассказала, что с ней связался водитель белой машины, на которую отбросило парня.

— Водитель черной машины утверждает, что двигался на скорости 20 километров в час. Но такого быть не может, так как мужчина за рулем белой следовал за ним, и его спидометр показывал 40 километров в час, — добавила Екатерина. — Конечно, мы сейчас в стрессе. Милена особенно: девочка третий день не ест, не спит — она очень сильно напугана… Мы намерены добиться справедливости! Я хочу, чтобы виновник аварии понес наказание, — отметила сибирячка.

Екатерина просит откликнуться свидетелей ДТП, случившегося на улице Героев революции. Сейчас, по словам женщины, важна любая информация. Она надеется, найдутся те, кто сможет рассказать подробности или предоставят записи с видеорегистраторов. Тех, кому что-либо известно о ДТП, Екатерина просит сообщить ей по номеру — 8-996-379-45-31.

ОФИЦИАЛЬНО

В ГИБДД по городу Новосибирска КП-Новосибирск прокомментировали инцидент, заявив, что обстоятельства случившегося устанавливаются. И по версии полиции, подростки переходили дорогу не по пешеходному переходу:

— В 20:30 водитель 1969 года рождения за рулем автомобиля «Лифан» двигался по улице Героев Революции и наехал на пешехода, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, по предварительным данным, вне зоны пешеходного перехода. В следствие чего «Ниссан», двигавшийся в попутном направлении, также наехал на пешехода 2003 года рождения. Пострадавшего парня госпитализировали, — рассказал КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД города Владислав Савченков.

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