Второклассницу, которая под Новосибирском спасла провалившуюся под лед подругу, наградили медалью «Доблесть и отвага»

Медаль девочке вручили следователи на празднике в ее школе. Фото предоставлено героем публикации.

Второклассницу Диану Акушко, которая спасла подругу, провалившуюся по лед в городе Обь, наградили медалью «Доблесть и отвага». Медаль девочке вручили следователи на празднике в ее школе.

— За мужественные действия при спасении человека, совершенные в условиях, сопряженных с риском для жизни и здоровья, отмечая проявленную решительность и самоотверженность в чрезвычайных обстоятельствах, Диана Акушко награждена медалью Следственного комитета Российской Федерации «Доблесть и отвага», — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области.

Сибирячку наградили медалью «Доблесть и отвага». Фото: СУ СКР по НСО

Напомним, инцидент случился 7 апреля 2021 года, когда девочки возвращались с уроков. по тропинке вдоль озера Козловское. Внезапно одна из них поскользнулась и упала в ледяную воду. Диана, не раздумывая, бросилась на помощь подружке, и вытащила ее из воды.

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