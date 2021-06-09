В Новосибирской области завершились поиски пенсионерки, пропавшей на прогулке с собакой

В Новосибирской области завершились поиски пропавшей в Бердске 62-летней пенсионерки. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"
В Новосибирской области завершились поиски пропавшей в Бердске 62-летней пенсионерки. Об этом стало известно сегодня, 9 июня.
— Женщина была найдена сотрудниками полиции. Она жива, с ней все в порядке, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».
Напомним, полиция и волонтеры искали сибирячку два дня, с 7 июня. Женщина утром вышла на прогулку с собакой и не вернулась домой. Никто из ее родных не мог предположить, куда она могла отправиться. Осложняло ситуацию то, что сибирячке необходимо было принимать лекарства, но никто не знал, взяла ли женщина их с собой.
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