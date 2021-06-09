«Ушла гулять с собакой и исчезла»: под Новосибирском при странных обстоятельствах пропала 62-летняя пенсионерка

Под Новосибирском при странных обстоятельствах пропала 62-летняя пенсионерка. Фото: "ПСО ЛизаАлерт Новосибирск".

В Бердске разыскивают 62-летнюю Никитенко Галину Николаевну. О местонахождении пенсионерки неизвестно с понедельника, 7 июня. Подробности об исчезновении женщины КП-Новосибирск рассказали в ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск».

— Вечером женщина ушла гулять с собакой и исчезла — перестала выходить на связь, домой ночью не вернулась. В промежуток с 6 до 7 утра дома никого не было, когда вернулись обнаружили, что собака дома, в квартире, а вот женщины нет. Причины и обстоятельства ее исчезновения не ясны. Женщине необходимо принимать лекарства, нужен контроль, помощь и уход от близких. Есть вероятность, что препараты она взяла с собой. Информации о том, что она покидала пределы области у нас нет. Проверили больницы — пока не нашли ее. Занимаемся распространением ориентировок, также размещаем информацию об исчезновении сибирячки в Сети, — уточнила КП-Новосибирск руководитель ПСО «ЛизаАлерт Новосибирск» Алеся Яблонских.

Волонтеры также назвали приметы пропавшей женщины: она невысокого роста — 164 сантиметра, плотного телосложения, у пенсионерки русые волосы и серые глаза.

Была одета в красно-бело-синий брючный костюм. Из особых примет — может быть в солнцезащитных очках. С собой у женщины — большой пакет с вещами.

Всем, кому что-то известно о местонахождении Галины Николаевны, просьба сообщить по телефонам 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.