В Новосибирске от коронавируса умер 28-летний мужчина

Коронавирус унес жизни пяти человек за сутки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 9 июня, стало известно о том, что в Новосибирске от коронавируса умерли пять человек за сутки. Об этом рассказали в оперштабе правительства региона.

— Это мужчины в возрасте 28 и 70 лет и женщины в возрасте 63, 69 и 79 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 923 человека, сообщили в оперштабе.

В тяжелом состоянии сейчас в реанимации находятся 74 человека, из них 10 пациентов не могут сами дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки инфекцию подхватили еще 86 человек, а 87 пациентов выздоровели.

С начала эпидемии коронавирус обнаружили у 44 072 человек, в том числе у 2 796 детей, выздоровели 39 882 пациента.

Напомним, новосибирские ученые провели ряд исследований на лабораторных мышах, которые показали, что вакцинация от ковида повышает мужскую фертильность. В ходе исследований от привитых самцов родилось почти на треть больше потомства, чем от тех, кто не получал вакцину.

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