Новосибирские ученые заявили о положительном влиянии вакцины от ковида на мужскую репродуктивность. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирские ученые провели ряд исследований на лабораторных мышах, которые показали, что вакцинация от ковида повышает мужскую фертильность. Об этом рассказали в пресс-службе ИЦиГ СО РАН во вторник, 8 июня.

— В основе вакцинации лежит процесс, когда в организм попадает чужеродный белок. Его распознает иммунная система и вырабатывает антитела к нему, — пояснил руководитель Центра, профессор Михаил Мошкин.

В ходе исследований от привитых самцов родилось почти на треть больше потомства, чем от тех, кто не получал вакцину. Кроме того, эмбрионы, зачатые от вакцинированных мышей, оказались несколько крупней, чем у непривитых. А еще о них лучше заботились мамы-мыши.

— Для самок мышей отказ выкармливать свое потомство — довольно обычное явление, которое встречается довольно часто, но в отношении потомков вакцинированных самцов этого практически не происходило, — отметил Михаил Мошкин.

По мнению ученого, это отражает включение механизмов популяционной защиты. Вероятно, самка ощущает угрозу для популяции, поэтому для нее возрастает значение потомства.

Примечательно, что потомки вакцинированных самцов также отличились высокой репродуктивностью. В настоящий момент учены продолжают работать в этом направлении. Они намерены глубже изучить то, как вакцинация влияет на фертильность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.