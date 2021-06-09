Новосибирца, порезавшего ножом напавших на него подростков, отправили в колонию

Прохожий порезал подростков, напавших на него у торгового центра. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес приговор 24-летнему мужчине, порезавшего ножом напавших на него подростков. Ранее он судим не был, а теперь ему предстоит провести три года в колонии строгого режима. Приговор зачитали 8 июня.

— Подсудимый вину признал частично, указав, что он защищался от потерпевших. Приговор в законную силу не вступил, — сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, инцидент произошел в конце августа 2020 года. Со слов очевидцев, двое выпивших подростков напали на прохожего у ЦУМа. У парня оказался нож в руках. В итоге оба подростка оказались на больничной койке.

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