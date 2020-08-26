В Новосибирске два подростка попали в больницу после драки у ЦУМа

Один из пострадавших подростков. Фото: vk.com

Компания выпивших школьников гуляла в центре Новосибирска субботним вечером. Парни сначала тусовались на площади, обсуждали девчонок. Как говорится, ничто не предвещало беды. Но алкоголь разогнал кровь, и мальчишек потянуло на подвиги.

— С нами был Гриша*, а он любит приключения, — рассказал КП-Новосибирск один из его друзей. — И вот он выпил и начал прыгать на всех со словами: «Хочу кому-нибудь вмазать». С ним всегда так.

Гриша, к слову, известен своим характером не только друзьям. Парень состоит на учете в отделе ПДН и у нарколога. В основном прохожие старались на него не реагировать.

— И вот Гриша нарвался на одного — он выглядел постарше. Они сцепились. Пацаны наши тоже бросились разнимать, — продолжает свидетель драки.

Финал истории оказался неожиданным. У того парня в руках оказался нож. Досталось и Грише, и его другу.

— Двое потерпевших несовершеннолетних находятся в больнице с ножевыми ранениями, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона. — 23-летний подозреваемый задержан, ранее судим не был. Дал признательные показания. Проводится проверка.

На данный момент неизвестно, как в итоге будет квалифицировано это преступление. У следователей есть все шансы привлечь парня с ножом за причинение телесных повреждений двум подросткам. С другой стороны, если школьники сами провоцировали драку, то парень мог просто защищаться.

Мы спросили у юриста Константина Зиновьева, какие варианты развития событий возможны и могут ли раненые школьники оказаться виновными в том, что с ними случилось.

— Если подростки специально ничем не угрожали, в руках у них не было оружия или палок, то вряд ли можно говорить о необходимой обороне, — комментирует Константин Зиновьев. — Их действия, возможно, подпадают под хулиганские, но в данном случае, с учетом полученных травм, дети — потерпевшие. А вот оппоненту с ножом, скорее всего, грозит статья за причинение телесных повреждений. Срок наказания зависит от тяжести полученных травм.

*Имена героев изменены по этическим соображениям.

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