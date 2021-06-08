Полиция начала проверку после того как, новосибирец избил подругу жены

В областном МВД прокомментировали избиение сибирячки мужем ее подруги. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В областном МВД прокомментировали избиение сибирячки мужем ее подруги, попавшее на камеру видеонаблюдения подъезда. Напомним, конфликт случился утром 5 июня. На кадрах видно, как мужчина сначала бьет сибирячку своей головой в нос, а потом наносит удары кулаком прямо в голову и лицо. Позже выяснилось, так он решил наказать женщину за то, что она отвергла его ухаживания.

— В тот же день, пятого июня, в полицию поступило заявление от жительницы Ленинского района по факту нанесения ей телесных повреждений ее знакомым, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. — Женщине было выдано направление на судмедэкспертизу, которая установит степень причинения вреда здоровью.

Сейчас по данному факту правоохранители проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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То, как мужчина наносит удары кулаком, сняла камера домофона (подробнее).

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