«Выбил зуб и сломал нос»: новосибирец избил подругу жены за то, что она его отвергла

Новосибирец избил подругу жены. Фото: стоп-кадр

Камера видеодомофона сняла жесткое избиение женщины. На кадрах видно, как мужчина сначала бьет сибирячку своей головой в нос, а потом наносит удары кулаком прямо в голову и лицо. Позже выяснилось, так он решил наказать женщину за то, что она отвергла его ухаживания. Об этом рассказали подруги пострадавшей в группе «АСТ-54».

— Это муж ее подруги. У девушки сломан нос, выбит зуб, множественные ушибы. Она в шоковом состоянии уже 3 дня, — рассказала Наталья в паблике.

Со слов подруги сейчас девушке поступают угрозы от мужчины, напавшего на нее. Он требует не придавать огласке то, что произошло у подъезда. Сибирячка обратилась в полицию и к медикам за помощью.

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