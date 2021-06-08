Полиция выяснила, кто напал с ножом на новосибирского таксиста

Новосибирец, отказавшийся платить за поездку, напал на таксиста с ножом. Фото: стоп-кадр

Полиция установила личность водителя, угрожавшего ножом новосибирскому таксисту. Напомним, инцидент произошел на улице 2-й Обской в ночь на воскресенье, 6 июня. Выходка мужчины попала на запись видеорегистратора, позже ролик появился в соцсетях. Конфликт возник из-за того, что пассажир отказывался оплачивать проезд.

— Заявление поступило в полицию 6 июня, сейчас по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Личность пассажира установлена. Им оказался 61-летний житель Октябрьского района, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас оперативники разыскивают непосредственного самого мужчину.

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Инцидент попал на видео (подробнее).

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