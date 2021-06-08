«Вы за 200 рублей сесть хотите?»: новосибирец, отказавшийся платить за поездку, напал на таксиста с ножом

Новосибирец, отказавшийся платить за поездку, напал на таксиста с ножом. Фото: стоп-кадр.

В Октябрьском районе Новосибирска пассажир напал на водителя такси с ножом. ЧП произошло на улице 2-й Обской в ночь на воскресенье, 6 июня. Выходка мужчины попала на камеру наблюдения: видео появилось в соцсети.

— У пассажира не было денег расплатиться за проезд. Когда подъехали к дому, пассажир хотел покинуть авто, якобы подняться домой за деньгами. Водитель попросил оставить что-нибудь в залог, но тот отказался. После недолгой перепалки вытащил нож, стал размахивать возле головы водителя и угрожать, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Инцидент Новосибирск».

На видео видно, как после недолгой перепалки пожилой сибиряк достал из кармана нож и, угрожая, потребовал выпустить его из машины. Водитель же среагировал не сразу: он включил свет, чтобы злоумышленника было лучше видно, и в целом удивился такому поведению.

— Вы за 200 рублей сесть хотите? — спросил водитель, но все-таки выпустил агрессивного мужчину из авто.

При этом он также вышел из машины. Вероятно, чтобы продолжить разборки на улице. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

По словам автора поста, таксист написал заявление в полицию. Информацию о случившемся в ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать позже.

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