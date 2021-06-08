Мужчина, который упал с Бугринского моста на подростка, умер

Мужчина, упавший с моста, погиб на месте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стали известны подробности инцидента, произошедшего на Бугринском мосту в Новосибирске вечером 8 июня. Напомним, там с правобережной части моста упал мужчина. При падении он задел подростка, стоявшего внизу.

— 35-летний мужчина, упавший с моста, скончался от полученных травм на месте, — пояснила КП-Новосибирск главный врач скорой помощи по Новосибирску Ирина Большакова. — А 15-летний мальчик, которого он задел при падении, доставлен в больницу с сотрясением мозга, травмой ключицы и позвоночника.

На месте произошедшего также работают сотрудники полиции. А в обстоятельствах случившего будет разбираться следственный комитет.

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Об этом рассказали в соцсетях очевидцы (подробнее).

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