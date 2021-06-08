В Новосибирске с Бугринского моста упал мужчина: на месте работает скорая помощь

В Новосибирске, вечером 8 июня, с правобережной части Бугринского моста упал человек. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске, вечером 8 июня, с правобережной части Бугринского моста упал человек. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

— Мужчина при падении сбил с ног другого мужчину, находившегося внизу. Обоим потребовалась помощь врачей, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «АСТ-54».

Главный врач скорой помощи по Новосибирску Ирина Большакова подтвердила КП-Новосибирск, что такой вызов действительно поступал, сейчас бригада медиков работает на месте. В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать произошедшее позже.

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