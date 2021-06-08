Следователи возбудили дело на опеку и сотрудников ПДН после скандала с матерью, у которой изъяли семерых детей под Новосибирском

Следователи возбудили дело на опеку и сотрудников ПДН после скандала с матерью, у которой изъяли семерых детей. Фото: СК РФ по НСО.

Новосибирские следователи завершили проверку после публикации видео с детьми, живущими в ужасных условиях в деревне Долгово Тогучинского района. На кадрах, которые потрясли общественность, в доме царили хаос и антисанитария, а один из ребят вовсе пил грязную воду с плиты и закусывал бычками. После проверки в халатности обвинили органы опеки и сотрудников ПДН. В отношении ответственных лиц возбудили уголовное дело.

— Установлено, что семья с 2019 года состояла на учете в органах системы профилактики и полиции Тогучинского района и относилась к категории, находящейся в социально-опасном положении. Это было связано с тем, что мать часто пила и оставляла детей без присмотра. Женщину не раз привлекали к административной ответственности. Однако органы опеки и сотрудники ПДН не обращали должного внимания на ситуацию и положение семьи, а также не пытались помочь женщине и детям, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что весной 2021 года многодетная мать-одиночка, у которой после скандального видео забрали детей, попыталась улучшить условия проживания, понадеявшись на помощь родственников из другого села. Однако из-за недостатка денег ей не удалось наладить быт. Женщина вернулась в деревню Долгово, в дом, где условия непригодны для проживания.

Сейчас дети находятся в социальных учреждениях Новосибирской области. Ранее сообщалось, что один из них остался жить с родственниками по собственному желанию.

В ближайшее время сотрудники СК оценят, как сработали ответственные службы в ситуации с многодетной семьей. Установят, с чем связано бездействие и отсутствие реакции на происходящее. Расследование уголовного дела продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьют воду с плиты, закусывают бычками: под Новосибирском опека со скандалом забрала у матери семерых детей

Большая семья жила в ужасных условиях, ребятишки не ходили в школу и в садик, а спали на обгорелом диване (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.