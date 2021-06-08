В Новосибирске горит производственный цех: внутри остался рабочий

Пожарные тушат горящий производственный цех. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 8 июня, на улице Плотинной загорелся цех по производству триплекса. На место оперативно выехали спасатели. Известно, что 12 рабочих эвакуировались из здания сами, а один остался внутри. Сейчас его ищут пожарные газодымозащитной службы. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Вызов поступил в 10.11. Пожар на площади 180 квадратных метров. Информация уточняется, — прокомментировали в ГУ МЧС по области.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Накануне, 7 июня, в Дзержинском районе Новосибирска горел супермаркет. Там воспламенился утеплитель на крыше. Покупатели и персонал спешно покинули магазин. Никто не пострадал.

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