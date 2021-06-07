«Покупатели выбегали прямо с корзинками»: в Новосибирске горит супермаркет «Мария-Ра»

В Новосибирске горит супермаркет.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
В понедельник, 7 июня, в доме № 251 на улице Бориса Богаткова в Дзержинском районе Новосибирска загорелся супермаркет «Мария-Ра». Об этом КП-Новосибирск сообщили очевидцы.
— Покупатели выбегали прямо с корзинками. Приехали пожарные и врачи. Высотка, к которой пристроен магазин, вся в черном дыму, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.
В ГУ МЧС по Новосибирской области рассказали о том, что в пристроенном к девятиэтажному дому магазине загорелась кровля.
Посетители и персонал успели покинуть магазин.
Фото: Надежда РЫЖКИНА
— Сообщение поступило в 13.00. Установлено, что горит утеплитель крыши. В настоящий момент силы и средства стянуты по повышенному рангу. Спасатели снимают кровлю и проливают водой, — уточнили в ведомстве.
Посетители магазина и персонал эвакуировались до прибытия пожарных. По предварительной информации пострадавших нет.
По информации спасателей, эвакуация жителей высотки не потребовалась.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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