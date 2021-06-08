В новосибирском сквере 9-месячный ребенок застрял в лавочке

Родные младенца обратились к спасателям, когда поняли, что малыш застрял в лавке. Фото: МАСС

В сквере на Дзержинском проспекте в Новосибирске у девятимесячного малыша застряла нога в металлической конструкции лавки. Родные напугались и вызвали спасателей. Инцидент произошел 7 июня около 17.00.

— Проведена разведка, сбор информации. Помощь спасателей не потребовалась, — уточнили в МАСС.

Родители смогли сами освободить ребенка. Медицинская помощь малышу не понадобилась.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что ребенок застрял в кресле у стоматолога. 5-летнему ребенку зажало руку медицинским креслом. Освобождать малыша пришлось спасателям. Им пришлось применить гидравлическое аварийно-спасательное оборудование. Ребенка с подозрением на перелом руки передали бригаде врачей.

Спасатели напомнили, что если с вами случилась беда или вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефонам 112, 231-06-49.

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