В Новосибирске 5-летний ребенок застрял в кресле у стоматолога: освобождали его спасатели

Освобождать малыша пришлось спасателям. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске ребенок застрял в кресле у стоматолога. Освобождать малыша пришлось спасателям.

— Сегодня, 23 октября, на телефон дежурного МАСС поступила информация о том, что в одной из частных стоматологических клиник 5-летнему ребенку зажало руку медицинским креслом. По указанному адресу выехал экипаж спасателей. Осмотрев руку малыша, спасатели решили использовать гидравлическое аварийно-спасательное оборудование, чтобы достать руку, — сообщается в официальной группе Вконтакте спасателей МАСС.

Ребенка с подозрением на перелом руки передали бригаде врачей скорой помощи. На то, чтобы помочь ребенку, спасателям потребовалось около получаса. Напомним, если если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 231-06-49.

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