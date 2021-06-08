«Он не понимал, что с ним происходит»: мама школьника, сбитого автобусом, рассказала о его состоянии

Пассажирский автобус сбил на пешеходном переходе школьника. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Мама 9-летнего мальчика, которого на пешеходном переходе сбил пассажирский автобус №13, рассказала о состоянии сына. ДТП произошло 7 июня в Калининском районе Новосибирска на улице Богдана Хмельницкого.

— Его госпитализировали в больницу. У сына был сильный шок, он совсем забыл и не понимал, что с ним происходит. Его рвало, болела голова, было тяжело дышать. Вроде ничего не сломал. Вчера ему сделали рентген груди и брюшной полости, но информацию не дали. Говорят, все к лечащему врачу. Буду сегодня узнавать, — рассказала КП-Новосибирск Светлана.

Со слов мамы, мальчик шел с летнего лагеря домой. Он стоял у пешеходного перехода и ждал зеленый сигнал светофора.

— К сожалению, меня не было рядом, я ждала его возле дома, была с дочкой на площадке. Сын мне звонил, сказал, что вышел со школы и пошел домой, а потом снова звонок. Он мне сообщил, что его сбил автобус. Я сама в 2009 году попала под колеса машины. Для меня эти дороги — больная тема. Я всегда сыну говорила, несколько раз на дню что бы ходил аккуратно. Он знал, что проезжую часть переходить надо только на «зеленый», — сообщила КП-Новосибирск мама пострадавшего мальчика.

Со слов Светланы, мамы ребенка, ближе к вечеру с их семьей связался водитель автобуса. Он интересовался самочувствием ребенка и извинился за то, что произошло.

— Знаете, мне его извинения... Я на данный момент беременна, и думала, что рожу раньше положенного срока, переживала за двоих детей одновременно, — поделилась мама с КП-Новосибирск мама школьника.

По предварительной информации, которую рассказали в ГИБДД по городу, автобус ехал на запрещающий сигнал светофора. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются полицейские.

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