В Новосибирске автобус сбил 9-летнего мальчика на пешеходном переходе

В Новосибирске пассажирский автобус сбил 9-летнего мальчика. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске пассажирский автобус сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу. ДТП случилось в Калининском районе днем 7 июня.

— Сегодня, около трех часов дня, 42-летний водитель автобуса МАЗ, следующего по 13 маршруту, ехал по Богдана Хмельницкого, со стороны улицы Танковой в сторону дома улицы 2-й Краснодонский переулок. Около дома №28 по улице Богдана Хмельницкого на регулируемом пешеходном переходе он сбил 9-летнего мальчика, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

ДТП случилось в Калининском районе днем 7 июня. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с травмой правой руки. По предварительным данным, автобус проехал на красный свет. на месте работает экипаж ГИБДД, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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