17-летнюю девочку нашли мертвой на ее даче под Новосибирском

17-летнюю девочку нашли мертвой на ее даче в Мошковском районе. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

17-летнюю девочку нашли мертвой на ее даче в Мошковском районе. Известно, что ранее она пыталась покончить с собой.

— Тело девочки в рвотных массах обнаружили вечером 4 июня. Жила она в Новосибирске, в школе уже не училась. Известно, что ранее она уже пыталась покончить с собой, состояла на учете у психиатра и несколько раз лежала в психиатрическом диспансере. Записки девочка не оставила, — пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 17-летняя девочка попыталась покончить с собой на нудистском пляже в Академгородке. К счастью, ее вовремя нашла девушка, гулявшая по побережью. Она вызвала сибирячке скорую помощь, ее доставили в больницу.

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